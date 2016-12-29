疑電玩弊案 左營警前副分局長被搜索

高市警左營分局警友會辦公室29日上午遭搜索，已退休多年的前陳姓副分局長也被帶走，懷疑與這陣子的高巿官警包庇電玩有關。據了解，林姓電玩業者疑行賄警察，日前才被收押，不久陳男隨遭檢調搜索，引發不少揣測。

(中時)