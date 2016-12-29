傳土雞蛋比白雞蛋營養 營養師來解惑
市售土雞蛋比白雞蛋貴上許多，但真的有比較營養嗎？營養師蘇秀悅說，蛋殼顏色只是雞品種不同，和營養沒有直接關係，倒是較橘、較深色的蛋黃，可能代表有較多胡蘿蔔素。
市售土雞蛋、白雞蛋價差大，日前有民眾購買土雞蛋，回家用水洗一洗竟然褪成了白雞蛋，認為有不肖業者為了賺價差刻意染色，氣得投訴。
衛福部食藥署「闢謠專區」今天表示，母雞在產蛋期間，容易受到環境溫度、營養、壓力等因素影響，導致蛋殼厚薄與顏色分布不均；此外，蛋殼色素本來就需要一段時間才能完全附著在蛋殼上，若是受到外力摩擦、陽光曝曬等，色素可能就會被破壞導致褪色，是正常現象。
不過，土雞蛋、白雞蛋營養價值真的有差嗎？北醫附醫營養室主任蘇秀悅今天表示，雞蛋是很好的蛋白質食物來源，每顆蛋平均都有7公克蛋白質、5公克油脂以及少許碳水化合物，一顆熱量約75大卡。
「蛋殼什麼顏色，跟營養沒有太直接的關係」蘇秀悅說，雞因為品種不同，生出來的蛋顏色也不同，但營養成分上沒什麼差，反倒是吃玉米、胡蘿蔔長大的雞，生出來的雞蛋顏色會比較深，代表胡蘿蔔素較多，呼籲民眾選購蛋品不用太執著蛋殼顏色。
蘇秀悅提醒，正常人一天吃1顆蛋最剛好，而有高膽固醇血症等需要控制膽固醇的患者，則建議2天吃1個蛋黃，適當攝取即可。1051229
(中央社)
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