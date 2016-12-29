女友吸毒死 男子依轉讓禁藥致死罪判8年
39歲男子徐林富今年1月7日，與小他3歲的何姓女友到新北市汐止區某摩鐵施用毒品，但由於吸食過量，導致女友昏厥沒有生命跡象，徐擔心吸毒、拍裸照的情事曝光，將女友送到汐止國泰醫院後逃亡，被捕後辯稱是「相約自殺」，檢察官認為，海洛因與安眠藥同時施用導致死亡，1人無法獨立完成，將他依殺人罪起訴，但法官卻以沒有證據顯示徐有幫助女友施打，認定死者自行施打海洛因，不知劑量輕重，徐僅提供毒品、針頭，違反《藥事法》，依轉讓禁藥致死罪、施用1級毒品罪，判決有期徒刑8年。
徐辯稱，在汽車旅館內不曾看到女友服用安眠藥，當他從浴室洗完澡，女友已經用針筒打完海洛因，而死者自知罹患心臟疾病，還施打毒品，應該由死者自負其責，不能歸咎於他。
判決指出，身上的針孔和傷勢，不排除是送醫急救所致，而血液中含有鎮定劑成份，應是被告就醫時依照醫師處方服用的藥物，並非來自被告，更無法認定徐在汽車旅館內有急迫被告注射安眠藥物，並沒有涉犯10年以上殺人罪，改判7年6月，而施用1級毒品判決徒刑7月，應執行刑8年，可上訴。
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(中時)
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