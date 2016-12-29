休息日因病請假薪水怎麼算？勞動部1周內做新函釋

勞動部長郭芳煜表示會在1周內做出新函釋。（黃世麒攝）

勞基法修正案的「一例一休」新制已上路，勞工在「休息日」加班可享加碼加班費，但傳出若有勞工在「休息日」排班卻無法出勤，是否得請假、扣薪的爭議。

勞動部長郭芳煜29日在立法院備詢時表示，1993年函釋指出勞工同意假日出勤卻因病請假，以勞工請假相關規定處理，但「一例一休」上路後，用請假的概念恐傷害勞工權益，目前已經邀集專家學者討論，會在1周內做出新函釋。

(中時)