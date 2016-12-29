MLB》洋基教頭：我們跟紅襪還有得拚

洋基邁入重建，吉拉迪仍相信他們有與紅襪一拚的實力。(美聯社資料照)

上個賽季稱霸美聯東區的紅襪，日前迎來前白襪王牌賽爾，球隊戰力大升級，明年相當有望問鼎世界大賽冠軍，反觀向來與紅襪平起平坐的洋基，則是邁入重建，如今看來兩隊已是不同等級的球隊，即便如此，洋基總教練吉拉迪仍樂觀的表示，「洋基在分區中還是保有競爭力。」

紅襪上季在美東稱王，雖在美聯冠軍戰遭印地安人橫掃，不過季後僅有「老爹」歐提茲離隊，瘦了一圈的「功夫熊貓」山多沃復出在即，加上賽爾的助拳，更是如虎添翼，吉拉迪認為與過去相比，明年各隊的競爭將更加激烈，「但這是好事，這能促使球隊進步。」

為保有競爭力，洋基季後砸重金找來查普曼及哈利岱，吉拉迪相當滿意這個結果，談到查普曼，他說，「我喜歡球團的做法，強化牛棚能讓球隊邁向成功，許多成功的球隊都擁有堅強的牛棚，找回查普曼能做到這一點，我們知道他有能力做到。更重要的是，他適合這裡，也喜歡這裡。」

如今洋基戰力大洗牌，紅襪則如日中天，但吉拉迪依然相信，他們能在強敵環伺的美東，占有一席之地，並具備與紅襪分庭抗禮的實力，不過據《紐約郵報》普馬(Mike Puma)報導，外界仍預期展開戰力重整的洋基，得到2018年才有機會重返強隊之林。

(中時電子報)