行政院：2場日本食品公聽會延期

行政院發言人徐國勇今天表示，聽取公民團體意見與行政院內部檢討後決定，明年1月2日在高雄市、1月8日在台北市的日本食品公聽會將延期舉行。

「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」25日在新北市新店舉行，上百名反對民眾到現場抗議，吵了一上午仍無法進入正題。在公民團體建議下，主席隨後宣布公聽會改為座談會，新北場公聽會擇期再辦。

徐國勇在行政院會後記者會表示，25日新北市場次上午時段因為特定團體干擾，導致實質政策討論無法進行，了解到後續場次可能有更大規模群眾動員，導致未來2場公聽會失去討論空間，公民團體上午召開記者會呼籲行政院延期舉辦，並希望調整模式。

他表示，對於25日場次的不平靜，行政院其實也在檢討，和公民團體的想法不謀而合，因此行政院決定延期1月2日和8日的公聽會或座談會，將共同磋商更符合公民參與的政策諮商模式。

徐國勇表示，行政院不能認同國民黨以政治操作破壞公共政策討論。舉行這3場及先前的公聽會是基於立法院決議，尊重在野黨立委要求而籌辦。然而，國民黨代表雖然共同參與1日公聽會預備會議，但25日卻以特定政治團體刻意干擾會議進行。在主持人同意以座談會方式進行後，國民黨和相關政治團體下午又多數缺席討論，是以干擾程序、缺席對話來破壞公民參與的政治操作。

徐國勇表示，行政院重申，沒有健全完善的食品管理安全機制，就沒有開放解禁的問題。雖然公聽會遭受干擾，經過行政院與公民參與小組交換意見，決定重新研商更符合公民參與的政策諮商模式，讓想解決問題、想提供意見的人可以在沒有政治操作跟不當干擾場合中做有效的政策討論，因此決定把公聽會延期。

他表示，要建立政策溝通的新模式。公民團體在籌備會議過程中，對議程設定、事實釐清、爭點的整理，投入相當多心力和努力，對於行政部門是很重要的經驗，相信這種模式可以讓討論成果成為未來決策的重要依據。

徐國勇表示，行政院再次強調，相關政策討論沒有預設立場，重點在於發現問題、釐清事實、解決爭議、重建民眾對政府食安政策的信心。呼籲各政黨，尤其有些黨職與公職人員，面對公民社會的政策溝通，需要建立理性辯論、充分溝通機制，不是破壞機制來加深社會對立，或製造社會衝突。1051229

(中央社)