招生差 台大7所碩博班註冊率抱蛋
教育部公布今年大專校院各校系所新生註冊率，今年頂尖大學部分，大學部註冊率都在9成5以上，但博士班註冊率慘兮兮，台、成、清、交等頂尖大學都有博士班招不到人，其中台大最多、共有7所，都集中在人文和生技領域；成大博士班則是整體註冊率最低、僅5成8。
根據教育部的統計數據，共有64個碩博研究所註冊率掛蛋，公立學校46所、私立18所，最多研究所註冊率掛零的學校竟是龍頭大學台灣大學，共有7個系，包含戲劇、人類、社會、社工、藝術史、生態學與演化生物學和轉譯醫學。
掛蛋第二多的是中正大學6所，分別為哲學系、認知科學博士學位學程、化學暨生物化學系、前瞻製造系統博士學位學程4個博士班和教育領導與管理發展國際碩士學位學程、前瞻製造系統碩士學位學程2個碩士班。
再來是成大4所，分別是企業管理學系、國際經營管理研究所、生物資訊與訊息傳遞研究所、地球科學系博士班，至於中央、陽明、清大都是3所掛蛋。
台大教務長郭鴻基表示，近年整體大環境不好，學生念博士班的意願降低，特別是人文領域，許多學生都「更務實」從就業來思考，但他認為台大因為科系很多「母數比較大」，所以招不到人的科系才多，不能說台大最差。
郭鴻基並強調，人文領域的人才還是很重要，以國家長遠發展來看，不能因為不重要就偏廢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。