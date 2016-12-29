招生差 台大7所碩博班註冊率抱蛋

我要評比

教育部公布今年大專校院各校系所新生註冊率，今年頂尖大學部分，大學部註冊率都在9成5以上，但博士班註冊率慘兮兮，台、成、清、交等頂尖大學都有博士班招不到人，其中台大最多、共有7所，都集中在人文和生技領域；成大博士班則是整體註冊率最低、僅5成8。

根據教育部的統計數據，共有64個碩博研究所註冊率掛蛋，公立學校46所、私立18所，最多研究所註冊率掛零的學校竟是龍頭大學台灣大學，共有7個系，包含戲劇、人類、社會、社工、藝術史、生態學與演化生物學和轉譯醫學。

掛蛋第二多的是中正大學6所，分別為哲學系、認知科學博士學位學程、化學暨生物化學系、前瞻製造系統博士學位學程4個博士班和教育領導與管理發展國際碩士學位學程、前瞻製造系統碩士學位學程2個碩士班。

再來是成大4所，分別是企業管理學系、國際經營管理研究所、生物資訊與訊息傳遞研究所、地球科學系博士班，至於中央、陽明、清大都是3所掛蛋。

台大教務長郭鴻基表示，近年整體大環境不好，學生念博士班的意願降低，特別是人文領域，許多學生都「更務實」從就業來思考，但他認為台大因為科系很多「母數比較大」，所以招不到人的科系才多，不能說台大最差。

郭鴻基並強調，人文領域的人才還是很重要，以國家長遠發展來看，不能因為不重要就偏廢。

(中時)