廟會違法施放爆竹煙火引發失火 高雄市府開罰46件

左營區「舊城城隍廟」遶境全程不放爆竹煙火，共同響應市府環保政策，發揮自律精神。（吳江泉翻攝）

鹽埕區「文武聖殿」擺設自製看板提醒遶境隊伍降低音量。（吳江泉翻攝）

三民區「三鳳宮」製作看板勸導會香寺廟減少噪音與爆竹煙火。（吳江泉翻攝）

鳳山「紫雲堂」於12月18日舉辦廟會遶境活動，違法施放爆竹煙火，引發民宅陽台失火，高雄市府各局處隨即派員到現場蒐證開罰，除將該神壇負責人及行為人依刑法「公共危險罪」移送法辦；另對其遶境活動各項違規行為，消防局依「爆竹煙火管理條例」裁罰1件，裁罰金額計9萬元；警察局依「道路交通管理處罰條例」舉發違規路邊停車計10件、未戴安全帽計12件及無照駕駛計2件，合計24件，裁罰金額計10萬元8,000元；環境保護局依「廢棄物清理法」裁罰計21件，裁罰金額計3萬1,500元，該案總計裁罰46件，裁罰金額合計22萬9,500元。

由於該神壇於高雄市府機關前往宣導過程時，均表示配合市府政策並願遵守相關法令規定，但對友宮廟贊炮部分，未能有效勸阻。為避免再度發生類似情形，市府於12月23日立即召開「宗教活動爆竹煙火防制執行現況檢討會」，爾後各局處對於宗教活動隨隊輔導機制將更審慎評估；於宗教活動進行中，1999、110及119一旦接獲民眾檢舉，或隨隊人員發現違規事實時，如：在路面排放10公尺以上的爆竹煙火，即於宗教通報群組分享訊息，供各局處派員到場支援或裁罰，以便即時掌握違規行為。

民政局長張乃千表示，年關將近，宗教團體及民眾於年節期間常有施放爆竹煙火慶祝之習慣，為能在傳統習俗與市民居住品質取得平衡，民政局與市府各局處、本市各區公所持續向宗教團體宣導優質宗教文化的重要性。

最近大型宮廟遶境活動，已陸續有鹽埕區「文武聖殿」擺設自製看板提醒遶境隊伍降低音量、三民區「三鳳宮」製作看板勸導會香寺廟減少噪音與爆竹煙火，以及左營區「舊城城隍廟」遶境全程不放爆竹煙火，共同響應市府環保政策，發揮自律精神。未來民政局將持續向宗教團體宣導宗教活動優質化觀念，以提升高市環境品質，使市民朋友享有安寧生活。

(中時)