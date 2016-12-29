檢警苗彰破獲2詐騙機房 19嫌犯裁准羈押
苗栗檢察官韓茂山指揮刑事警察局偵七大隊會同苗栗縣、彰化縣及台北市警局，在苗栗及彰化查獲2處詐騙電信機房，拘捕22名嫌犯，檢方複訊後依加重詐欺罪嫌，並以有湮滅證及串供之虞向法院聲押，法官29日裁准包括李姓及劉姓主嫌在內19人羈押。
檢察官韓茂山前天指揮相關警察單位動員近百名警力，在苗栗及彰化縣執行搜索行動，直搗2處詐騙集團的電信機房，共拘提、逮捕22名涉案嫌犯。
苗檢發言人主任檢察官蔡偉逸指出，檢警專案小組歷經數月縝密蒐證，發現以李姓、劉姓男子為首的詐騙集團，長期流竄並於苗栗、彰化各地設立電信機房。
集團利用網路虛擬手機程式，分工假冒銀行人員、大陸公安、人民法院書記員及檢察官等身分，向大陸地區民眾佯稱被害人涉及刑案或違反金融法規，須進行財產清查等等，誘使將款項轉帳至指定帳戶，被害人受騙匯款後，再由車手持銀聯卡提領贓款。
檢警搜索查扣筆記型電腦、路由器、分享器、行動電話、平版電腦、監視器、對講機、銀聯卡、信用卡、筆記本等大批證物，另拘提捕李、劉主嫌及其成員共22人到案，檢方動員石東超、吳宛真、廖倪凰、游忠霖、呂秉炎、姜永浩及黃振倫多位檢察官協同訊問，法官今日凌晨1時許裁准收押19人。
(中時)
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