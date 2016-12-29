明年1月2日、8日二場核食公聽會 政院喊卡
政府針對開放日本核災區食品要加開3場公聽會，但12月25日公聽會引來上百民眾抗議，無法實質討論。上午公民團體召開記者會建議，剩下二場公聽會延期舉行，行政院發言人徐國勇院會後記者會宣布，公民團體意見與行政院內部檢討不謀而合，明年1月2日在高雄市、1月8日在台北市兩場日本食品公聽會決定延期舉行。
「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」25日舉行，但場外聚集上百位民眾抗議，無法聚焦針對問題理性討論，公民團體和日本食品公聽會主持人朱增宏29日舉行記者會，為了不讓未來2場公聽會失去討論空間，呼籲行政院延期舉辦。
徐國勇表示，國民黨代表雖參與公聽會預備會議，但25日卻以特定政治團體刻意干擾會議進行，在主持人同意以座談會方式進行後，國民黨和相關政治團體又多數缺席討論；行政院不能認同國民黨以政治操作破壞公共政策討論。
公民團體了解後續場次可能有更大規模群眾動員，導致未來2場公聽會失去討論空間，今天呼籲行政院延期舉辦，並希望調整模式。徐國勇回應表示，行政院內部其實正在檢討，和公民團體想法不謀而合，因此行政院決定延期1月2日和8日的公聽會或座談會，將共同磋商更符合公民參與的政策諮商模式，讓想解決問題、想提供意見的人，可以在沒有政治操作與不當干擾場合中做有效的政策討論。
徐國勇強調，沒有健全完善食品管理安全機制，就沒有開放解禁問題，相關政策討論沒有預設立場，重點在於發現問題、釐清事實、解決爭議、重建民眾對政府食安政策的信心。
(工商)
關鍵字：核食公聽會
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