葡萄王賣過期產品？北檢今傳喚員工提供資料

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健康食品大廠葡萄王生技被爆料，疑涉竄改過期健康食品有效期限，台北地檢署接獲檢舉後，已分案調查；北檢今早以證人身分傳喚多名葡萄王員工，提供相關資料，庭訊時間約20分鐘結束，面對記者詢問，葡萄王員工均不發一語。

葡萄王生技被爆料疑涉竄改過期健康食品有效期限，公司董事長曾盛麟昨天召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。

不過，此事曝光後，桃園市政府衛生局昨天即會同衛福部食藥署，稽查葡萄王中壢廠、平鎮廠及龍潭物流中心，針對多醣靈芝王、靈芝王等6項產品進行查核。

(中時)