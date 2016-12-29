東芝爆鉅虧股價狂跌 市值蒸發68億美元

我要評比

日本東芝公司（Toshiba）本週稍早警告，旗下美國核能事業恐出現數十億美元的一次性虧損，今天跌勢擴大超過25%，接連3天出現2位數跌幅。

彭博報導，東芝今天股價一度狂瀉近26%，創下1974年以來最大跌幅。東芝本週市值蒸發約8000億日圓（68億美元）。

法新社報導，東芝27日發表聲明表示，旗下美國核能事業去年收購案相關虧損恐高達數十億美元，對東芝財報造成負面衝擊。

東芝社長綱川智（Satoshi Tsunakawa）告訴記者，減記的可能確切金額還要再計算。他暗示，公司可能向金融機構尋求支援，以強化資本。

彭博報導，東芝發布虧損警訊後，穆迪投資者服務、評等和投資資訊公司（Moody's Investors Service,Rating and Investment Information Inc.）和標準普爾全球評等（S&P Global Ratings）雙雙調降東芝信用評等。

穆迪資深分析師桑原雅子（Masako Kuwahara）28日發表聲明說：「東芝信評之所以被調降，反映了穆迪十分憂心東芝近期流動性無以為繼。」1051229

(中央社)