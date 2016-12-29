桃園市美術館座落青埔 公告招標
桃園市立美術館新建工程委託專案管理技術服務（PCM）標案，自12月27日到106年2月10日上網公告，桃園市府期望具有工程專案管理經驗的管理團隊投標，打造國門之都的美術館。
桃園市政府今天表示，桃園市立美術館位於高鐵桃園車站特定區之公十三用地，鄰近高鐵桃園站及捷運機場A19(桃園體育園區)站，基地規模約3.48公頃、樓地板總面積約2萬7074平方公尺。
為了讓桃園市立美術館新建工程能順利開展，桃園市政府工務局表示，投標廠商資格為建築師事務所單獨投標，或者為「土木或結構技師事務所」或「工程技術顧問公司」與開業建築師事務所共同投標，共同投標廠商家數上限為2家。
桃園市立美術館新建工程包括資訊設備及機房、管理系統、視聽系統、作品典藏設備及展示空間等，主體工程預算金額新台幣22億6000萬元，專案管理預算費用約為5972萬元。
美術館座落在桃園市青埔地區，將以「陂塘」景色為意象，結合桃園在地美術資源與創新育成功能，空間將包含常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩等空間，另結合數位多媒體藝術，以帶動桃園在地文化藝術發展為目標，兼具地標、典藏、研究、展覽、教育及觀光等六大功能。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。