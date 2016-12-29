桃園市美術館座落青埔 公告招標

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桃園市立美術館新建工程委託專案管理技術服務（PCM）標案，自12月27日到106年2月10日上網公告，桃園市府期望具有工程專案管理經驗的管理團隊投標，打造國門之都的美術館。

桃園市政府今天表示，桃園市立美術館位於高鐵桃園車站特定區之公十三用地，鄰近高鐵桃園站及捷運機場A19(桃園體育園區)站，基地規模約3.48公頃、樓地板總面積約2萬7074平方公尺。

為了讓桃園市立美術館新建工程能順利開展，桃園市政府工務局表示，投標廠商資格為建築師事務所單獨投標，或者為「土木或結構技師事務所」或「工程技術顧問公司」與開業建築師事務所共同投標，共同投標廠商家數上限為2家。

桃園市立美術館新建工程包括資訊設備及機房、管理系統、視聽系統、作品典藏設備及展示空間等，主體工程預算金額新台幣22億6000萬元，專案管理預算費用約為5972萬元。

美術館座落在桃園市青埔地區，將以「陂塘」景色為意象，結合桃園在地美術資源與創新育成功能，空間將包含常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩等空間，另結合數位多媒體藝術，以帶動桃園在地文化藝術發展為目標，兼具地標、典藏、研究、展覽、教育及觀光等六大功能。1051229

(中央社)