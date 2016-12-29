歐巴馬添環保政績 猶他內華達設保護區
美國總統歐巴馬今天指定猶他州和內華達州內廣達160多萬英畝的土地為國家保護區，將北美文物豐富的廣大沙漠地區納入聯邦保護，以免遭採礦、石油與天然氣探鑽破壞。
路透社與「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，歐巴馬發布聲明說：「今天這麼做能幫忙保護文化遺產，確保未來世世代代也能欣賞這片歷史悠久的秀麗風光。」
歐巴馬援引1906年通過的文物法（Antiquities Act），保護猶他州熊耳（Bears Ears）共計135萬英畝，以及內華達州拉斯維加斯郊區金孤丘（Gold Butte）30萬英畝的土地。川普將很難推翻此項決定。
金孤丘以古老的岩石藝術、一望無際的壯觀美景，以及形狀獨特的砂岩聞名。
環保人士多稱許聯邦政府擴大保護土地和水源之舉，但許多批評者卻認為，此舉是以不見得對所有人都公平的方式掠奪土地，尤其是在土地多屬地方政府所有的西部。
猶他州州長赫柏特（Gary Herbert）與國會代表團反對劃設這些區域為國家保護區，因為他說，這並非猶他州公民所願。
內華達州州長桑多華（Brian Sandoval）則說，他比較希望採取和州的國會代表團、牧場主人、保育人士、社區成員同心協力的方式，但承認歐巴馬此舉是「必然」的結果。1051229
(中央社)
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