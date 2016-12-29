小客車追撞曳引車 酒駕男當場死亡
高雄47歲龍姓男子28日深夜駕車在台88快速道路追撞前方曳引車，車頭嚴重變形，他被卡在駕駛座當場沒有呼吸心跳，警消出動破壞機具切割才將他救出送醫，仍宣告不治，事後抽血換算酒測值高達1.12毫克，酒駕致死悲劇再添1件。
52歲陳姓曳引車駕駛前天晚上11點多，駕車行經台88快速道路東向西5.2公里處外側車道，在大寮交流道路段突然從後方被強烈撞擊，他拚命穩住方向盤，停靠後下車察看，才發現是遭1部黑色小客車追撞。
轄區大寮派出所所長曾富達說，曳引車左後輪破裂，車尾有撞擊痕跡，而小客車車頭整個變形，駕駛座只剩下原本3分之1，龍姓駕駛被卡在座位上，已無生命跡象，但因車門被撞凹無法開啟，警消到場動用切割機破壞車門，才將他送往醫院急救，最後仍宣告不治。
由於撞擊猛烈，小客車車牌被撞到不知去向，後來曳引車找人來換輪胎時，才發現車牌整個射進輪胎內；警方檢測發現，陳姓曳引車駕駛並無酒精反應，但死亡的龍姓男子抽血檢驗後換算酒測值高達1.12毫克。
龍男的妻子表示，丈夫是工人，平時很少看他喝到酩酊大醉，不知昨晚為何會酒後駕車釀禍；警方初步判斷，應是酒駕加上當時下起細雨、視線不良才發生追撞，由於年底聚餐機會增加，警方呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己。
(中時)
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