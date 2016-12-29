GD公然談緋聞 認戀規則：女生想公開就公開
YG娛樂首席男團「BIGBANG」近來推出新曲〈FXXK IT〉，不僅新作被討論，成員們最近也人人都有話題，最近他們勤上節目跑宣傳，難免被「拷問」，其中，隊長G-Dragon與緋聞女友們的關係，被《黃金漁場》主持人逼問，沒想到他放開心胸，竟表示認戀不是不可，前提是女生想公開那就公開。
SJ成員、《黃金漁場》主持人圭賢，在昨天播出的節目中對GD說：「今年分手和戀愛傳言都有呢」，GD因此稍微迴避了，回答「兩樣都有嗎？」，表示「熱戀」一事沒有確定，至於跟水原希子情斷一事，他則聰明地反問：「如果我認了分手，不就是承認交往過？」，因此給出最終答案，表示交往跟分手都不算確切的事實。
GD表示，平時跟朋友出門聚會，不太在意會被拍到的事情，也不是故意要曬恩愛給外界看才見面，但表示如果自己真的談戀愛，是屬於會公開認戀的類型，但前提是不讓女方受到傷害，因此將決定權交給對方「如果女生想公開的話，我就會公開」。
(中時電子報)
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