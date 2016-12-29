高球近2周頻作慈善 有助扭轉貴族形象

高球是作慈善的最佳橋樑，職棒球星彭政閔也為作公益下場揮桿。(葉姵妤攝)

近2周，國內「高球」不斷在作慈善消息，有團體組織、選手自動發起，也有企業稟持回饋社會理念，連續多年舉辦慈善賽。

本月28日，職棒球員工會在苗栗全國舉辦高球公益賽與慈善拍賣晚會，這天加上公益賽與球員捐出的棒球各項商品義賣，總計募到183萬多元，參與的約20位教練與球員，這天在高球場上打出1場漂亮好球，貢獻自己的愛心。

在這場活動之前，台灣長春職業高協也悄悄達成明年作慈善使命，該協會選手翁永田在該協會族群發起明年舉辦慈善賽幫助偏遠地區弱勢兒童，不到3天就有近50位選手自動認捐，其中翁永田捐30萬元，23日上任第3屆理事長的台灣長春第1把交椅盧建順，也大方捐出20萬元，總計為弱勢兒童募到近150萬元基金。

再來就是1月6日至9日在桃園龜山球場舉行的第9屆日立慈善盃女子高球賽，主辦商日立企業9年來始終以幫助弱勢團體宗旨舉辦這場賽事，三天比賽門票收入多少，日立就捐多少，已是國內高壇最具象徵性的1場慈善高球賽。

高球，一向給人貴族運動觀感，不是任何人玩的起，但有時想想，近27年第1位躍上美巡的台灣選手潘政琮，當年要不是有長榮集團創辦人張榮發的支助赴美求學打球，哪有今天的他？旅美女將徐薇淩、程思嘉、李旻、龔怡萍、曾雅妮，旅日好手盧曉晴、蔡佩穎、姚宣榆、劉依貞等人，也都因為有中信、富邦、台新、裙襬搖搖、建大輪胎的贊助，才能在海外無後顧之憂為國爭光，沒有這些小白球族的幕後推手，很難成就這幾位台灣之光。

愛打小白球的企業家不止對培育台灣之光不遺餘力，作慈善也不落人後，實力也具普羅水準的中信基金會董事長辜仲諒，就長年贊助偏鄉弱勢兒童，受惠者已有數萬人。

職棒、職業高球選手雖不是企業家，但都知「職業球員」是公眾 人物，對社會具有示範、教育與回饋的責任，職棒球員工會與台灣長春職業高協，最近就藉由高球這座橋樑在作對的事，值得給予掌聲與喝采。

(中時電子報)