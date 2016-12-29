逆風高飛 越南今年經濟成長達6.2％
就在亞太地區普遍受到經濟遲緩的影響下，東南亞的後起之秀越南卻「逆風高飛」，連續兩年的經濟成長率達到6%的優異成績，讓它成為東南亞國協（ASEAN）會員國中，一枝獨秀的強勢成長國家。雖然跨太平洋夥伴協議（TPP）破局，但國內需求增加、外資搶入投資設廠仍讓越南成為亞洲開發銀行（Asian Development Bank）看好的明年發展標的。
據彭博社（Bloomberg）報導，在受到全球經濟成長遲緩的影響下，亞太地區的中國與新加坡今年度經濟成長普遍表現不佳。但越南卻趁此時逆勢崛起，在一片哀號聲中，經濟成長率依舊衝破6%。除了本地銀行與產業的快速發展外，外資大舉進入也是拉昇其經濟的主要原因，韓國最大的手機製造商三星電子（Samsung Electronics Co.）將電子產品生產部門大舉轉移至越南，成為今年最大的外國投資案。匯豐銀行（HSBC）亞洲經濟研究部主任紐曼（Frederic Neumann）表示，「越南未來的快速成長會持續數年的時間，外資普遍看好當地優良且廉價的勞動力，將拉抬越南成為未來亞太地區最閃耀的一顆星。」
世界銀行的統計數據顯示，東南亞國協中僅有越南連續2年的出口成長率突破8%，其餘的馬來西亞、新加坡、泰國與菲律賓四國皆比去年（2015）呈現疲軟狀態，印尼更比去年慘跌9%之多。今年度越南零售業成長幅度上看10.2%，外資直接投資額較去年上升9個百分點，來到158億美元（約5,214億台幣），出口成長達8.6%，全年貿易順差額為26.8億美元（約884.4億台幣）。
亞洲開發銀行亦看好越南未來的發展，認為未來一年（2017）越南的經濟成長幅度仍會維持在6.3%的高點。當中、日、韓、星等國紛紛搶進越南的同時，從年初喊出「新南向政策」的台灣，卻似乎從未利用自身優勢，發展並結合國內數量不少的越南籍移民作為橋樑，更深入地打入當地市場，只見到個別企業單打獨鬥地踩點，實在讓人憂心。
(中時電子報)
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