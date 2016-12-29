反同牧師指控執法不當 警公布影片澄清

龍姓民眾自撞鐵門。（ 陳鴻偉翻攝）

龍姓民眾自撞鐵門。（陳鴻偉翻攝）

保六警方表示，民眾強闖立法已明顯違法。（陳鴻偉翻攝）

12月26日反同志遊行，支持者試圖強闖立法院，與保六總隊警方發生拉扯衝突，事後1名趙姓牧師前往台北地檢署指控，警方在維安時執法不當，造成他們受傷，而且還延遲送醫，警方今天公布相關影片，要證明民眾是自己撞頭，且拒上救護車。

趙姓牧師指控，1名龍姓民眾遭警方攻擊，頭破血流，但警方公布的影片中，龍男明顯是自己撞頭，反而是警方不斷勸告不要衝動，此外趙強攀圍牆，才會被以束帶控制行動，一切過程，均按照警察職權行使法第7條及第19條之規定，並沒有執法過當。

(中時)