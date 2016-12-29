註冊率掛零 頂尖大學也有份
教育部今天公布105學年度大學註冊率，共有151個科系所註冊率掛零，其中大部分都是博士班。連台灣大學也有7個博士班招生掛零。
根據教育部統計，台大7個招生掛零的博士班包括戲劇所、藝術史所、人類學所、社會所、生態學與演化生物學所、轉譯醫學博士學位學程、社工所。
許多名列「邁向頂尖大學計畫」的學校也有相同現象，政治大學有3個博士班掛零，清華大學則有3個、成功大學4個、交通大學3個。
高教司專門委員譚以敬解釋，很多博士班註冊率偏低甚至掛零，並非沒有人來考，而是經過嚴格篩選後，錄取的人較少。
台大教務長郭鴻基表示，這只是「短期現象」，整個大環境學生念博士班的意願下降，越來越多人偏向直接就業，尤其是純學術型的博士班，招生狀況較差。台大有7個博士班掛零，比其他學校多，是因為科系多、母數較大。
郭鴻基認為，博士生不好收，是每個學校都要面對的問題。但站在學術的立場，每一個科系都還是很重要，只是站在就業立場，當然還是有冷門、熱門之分。
至於會不會調整各博士班的招生名額？郭鴻基沒有把話說死，只強調各系所會看長時間的趨勢調整，不能說一年沒收到學生就要減少名額。1051229
(中央社)
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