SBL》吃早餐變好友 台銀球員替老闆娘慶生
台銀後衛「喇叭」張博勝日前PO出1張台銀球員跟「青島早餐店」老闆娘黃大姐合照，更祝福她生日快樂，原來是台銀球員占著地利之便，長年吃下來跟老闆娘變成好友，吃早餐也享特惠，難怪不少台銀球員幾乎天天報到。
「像是林郅為、陳國維等球員幾乎每天去吃，甚至一天吃2次，我的話也算常去，老闆娘平常這麼照顧我們，當然我們要幫她好好慶生，」張博勝說「像我去吃碗麵，料都隨便加，不管紅茶或奶茶也都隨便喝，我當然愛去捧場。」
其實會有這段因緣，主要是台銀5、6年前把宿舍與球場搬到青島東路上，剛好就在黃大姐早餐店附近，很多球員都會經常上門捧場，黃大姐也都讓這批食量不小的球員，盡量可以吃到滿足為止，雙方交情當然越來越好。
因為台銀學長都在練球前或後帶他去，林郅為也吃青島早餐店吃成日常習慣，「老闆娘人真的很好，像是我今天早上去吃，我只是點了炒麵，她還加送我三明治之類的東西給我吃，好像很怕我沒吃飽一樣。」
就是因為黃大姐如此關心這群身材高大的球員沒法吃飽的態度，讓人不禁感受到這個社會還是充滿人情味，也讓黃大姐與台銀球員之間關係，不僅是顧客，更像是彼此關心的好友，難怪台銀球員只要吃過一次就變老客人了。
(中時電子報)
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