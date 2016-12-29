才陪同首相赴珍珠港悼念 日防相即參拜靖國神社

才剛陪同完日本首相安倍晉三前往珍珠港悼念殉難者，日本防衛相稻田朋美29日上午，參拜了位於東京九段北的靖國神社，這是稻田今年8月就任防衛相後的首次參拜。

日本經濟新聞29日報導，稻田朋美參拜結束後表示，「我以防衛大臣稻田朋美的名義在名冊上簽名。也就是説，防衛大臣稻田朋美作為一個國民進行了參拜。」

稻田朋美也說，我們不能忘記，如今和平的日本是建立在無數為國捐軀的人們的寶貴付出的基礎上的。

安倍晉三於夏威夷時間27日，在美國總統歐巴馬面前演說時重申了「不戰誓言」；安倍說：「在認真回顧這一嚴肅事實時，我無言以對。」

(旺報)