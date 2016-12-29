自由車》英國奧運五金王威金斯 禁藥疑雲中退役
今年9月爆發3度使用禁藥的英國自由車名將、奧運5金王布雷德利威金斯，28日在外界驚呼聲中宣布退役，陷入禁藥疑雲的他選擇這種方式結束運動生涯，讓外界感到相當扼腕。
英國《BBC》網站在9月24日驚爆5度參加奧運會，拿下8面獎牌，其中5面金牌，2012年奪得環法冠軍，贏得7次世錦賽冠軍，2013年被英國女王授勳爵位的威金斯，分別在2011與2012年環法，以及2013年環義賽前注射皮質類固醇。
威金斯當時回應，使用類固醇的主要原因是在治療哮喘與過敏反應，沒有違反禁藥條例，但威金斯的前隊醫普倫帝斯質疑他注射皮質類固醇的時間點太過巧合，畢竟皮質類固醇可以提高運動員的爆發力。
此外，威金斯先前效力的車隊也傳出在2011年環法賽前收到疑似內含禁藥包裹，即便威金斯與車隊都堅持自己清白，但英國反禁藥組織已著手調查，據傳近日內就會宣布調查結果。
威金斯28日透過社交媒體決定退役，他表示，「過去20年的運動生涯，碰過兒時偶像，也與最好的教練與經紀人攜手合作，對於一路上幫助過我的人，我都心存感激。」
(中時電子報)
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