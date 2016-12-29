長照2.0缺錢 朱立倫籲中央支持
新北市長朱立倫今天說明長照遇到缺錢缺人的問題，他希望中央在預算上全力支持，也呼籲更多人投入照服員的工作。
朱立倫今天主持105年績優老人福利機構暨照顧服務員表揚活動，一一頒獎及合影留念，他受訪時直接說明長照有財源及照服員不足等問題。
朱立倫表示，長照2.0在新北市已經做了5、6年，日間照護中心已設有31間，但仍有兩個問題待克服。首先是預算還需要中央全力的支持，第2是人力不足問題。
他表示，在人力上，不管是在公共托老中心、在機構、在居家，全市的照服員只有2630人，其實這是嚴重不足的，希望有更多的朋友願意投入長期照護的工作。
在預算問題上，朱立倫表示，如果真正要做好長照的工作，尤其是社區的工作，這是嚴重不足的。
他強調，希望中央能夠一起真正的了解新北市已經做了多年的經驗，包括真正的需求面跟市府所提供的服務，是不是能夠讓這些受照護的人能夠有深刻的了解及滿意。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。