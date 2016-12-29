長照2.0缺錢 朱立倫籲中央支持

新北市長朱立倫今天說明長照遇到缺錢缺人的問題，他希望中央在預算上全力支持，也呼籲更多人投入照服員的工作。

朱立倫今天主持105年績優老人福利機構暨照顧服務員表揚活動，一一頒獎及合影留念，他受訪時直接說明長照有財源及照服員不足等問題。

朱立倫表示，長照2.0在新北市已經做了5、6年，日間照護中心已設有31間，但仍有兩個問題待克服。首先是預算還需要中央全力的支持，第2是人力不足問題。

他表示，在人力上，不管是在公共托老中心、在機構、在居家，全市的照服員只有2630人，其實這是嚴重不足的，希望有更多的朋友願意投入長期照護的工作。

在預算問題上，朱立倫表示，如果真正要做好長照的工作，尤其是社區的工作，這是嚴重不足的。

他強調，希望中央能夠一起真正的了解新北市已經做了多年的經驗，包括真正的需求面跟市府所提供的服務，是不是能夠讓這些受照護的人能夠有深刻的了解及滿意。1051229

(中央社)