註冊率低 臺觀:畢業生都有3至5工作機會

教育部公布註冊率低學校，花蓮臺灣觀光學院在列。學校表示，教育部的做法會誤導成辦學績效不好，事實上臺觀的畢業生都有3至5個工作職缺選擇。

教育部今年首度公布大專校院「學制」的註冊率低於5成學校。

臺灣觀光學院表示，教育部面對社會輿論、媒體、及立委的質問，以公告學校註冊率作為呈現學校辦學績效，可以理解它是最簡單也最容易理解之標準。但卻容易誤導連結辦學績效，對財務狀況健全及教學品質完備之學校，實屬不公。

學校表示，學校系科註冊率不佳的原因很多，包括學校離家的遠近、學費多寡、學校名聲、就讀科系是否喜歡等，不單純地和學校的好壞有必然的關係。辦學的好壞應建基在學生在校所學，是否能在畢業後為社會所用，專業能力是否受企業主歡迎。

學校表示，「臺觀」以觀光餐旅教育為基本核心，特色鮮明，畢業生和實習生受到各界的肯定，每位同學皆有3至5個工作職缺可以選擇。近年學校獲得教育部大專院校評鑑餐旅類第一名、「遠見雜誌」報導技職校院聲望全國第二名、家長滿意度全國第三名、「聯合報」報導畢業生就業率排名全國技職大學前1名。

「商業週刊」報導臺灣觀光學院是最受歡迎的新名牌大學。2016年更榮列天下雜誌最佳大學指南「各地區企業最愛」最佳大學第二名。

學校表示，花蓮給大眾的刻板印象是颱風、地震、山崩、落石、車票買不到，學校深知花東地區同學的家庭社經地位及教育培育需求，近年努力經營下，與國內知名企業「麗寶集團福容大飯店」及「新光集團」企業合作辦學，保證學生實習就業，優先幹部菁英培訓。

但是學校每年皆須承受多次來自媒體及網路訊息批評，即便教育部長官出面說明，偏頗報導讓所有同學及教職員之努力不進反退，甚付之一炬。連年接近網路霸凌式的負面新聞，學校仍秉持優質教育理念持續下去，即便未能達成教育部規範註冊率門檻，仍以系科專業吸引學生入學，妥善經營。 1051229

(中央社)