香港又一捷運落成 交通四通八達
隨著新一條地下鐵路（捷運）落成，香港的交通自昨天起完全做到四通八達。
最新一條落成啟用的地鐵連接港島中區與南區之間，在南區有數站。
在此之前，港島南區沒有鐵路相連，當地居民到港島東西北區上班，只能搭乘公車，但連接南區的交通要道只有一條隧道─香港仔隧道，以致經常塞車。
港島南區鐵路昨天通車後，香港仔隧道立即暢通無阻，交通情況大為改善。
港島南區鐵路興建5年半，採用無人駕駛系統，由於區內居民較少，列車只有3列車廂。
隨著港島南區鐵路落成，香港各區包括港島、九龍和新界的東西南北都有鐵路連貫，基本上做到四通八達，民眾可以從一端乘搭地鐵到另一端。1051229
(中央社)
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