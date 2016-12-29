暖暖南港線30日通車 業者推買1送1
基隆市第2條快捷公車1088「暖暖-南港車站」線明天正式通車，由基隆客運負責營運，首發7日推出買1送1活動。
基隆市長林右昌上午在通車典禮致詞表示，感謝公路總局的協助，市府才能1年開通1條快捷公車，相信在基隆客運的大力支持下，市府對未來營運前景非常有信心。
基隆客運營運股長林光正表示，該路線是基隆市暖暖區進入台北市松山、南港地區的要道，讓通勤族及搭高鐵的民眾多了一個更快速的乘車新選擇，民眾可在松山車站轉乘捷運松山線或公車至內湖科學園區，欲搭乘捷運板南線及高鐵的民眾，也可到南港車站轉乘。
該路線從碇內寶祥吉祥站發車，經源遠路、東碇路及暖暖街沿線社區住宅，從八堵交流道上國道1號，於內湖交流道下國道後，停靠潭美國小、玉成國小、松山車站，最後停靠在三鐵共構的南港車站。
林光正說，尖峰時段發車間距約每20到30分鐘一班、離峰30到90分鐘一班，單程行車時間約40到50分鐘，基隆端平常日頭班車上午6時發車，例假日上午7時，末班車平常日晚間8時發車，例假日則為晚間7時。
另外，車上並配有升降設備，方便身障乘客上下車，基隆客運並推出買1送1活動，民眾只要在首發7日乘車，下車時就會免費發送乘車券1張。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。