暖暖南港線30日通車 業者推買1送1

基隆市第2條快捷公車1088「暖暖-南港車站」線明天正式通車，由基隆客運負責營運，首發7日推出買1送1活動。

基隆市長林右昌上午在通車典禮致詞表示，感謝公路總局的協助，市府才能1年開通1條快捷公車，相信在基隆客運的大力支持下，市府對未來營運前景非常有信心。

基隆客運營運股長林光正表示，該路線是基隆市暖暖區進入台北市松山、南港地區的要道，讓通勤族及搭高鐵的民眾多了一個更快速的乘車新選擇，民眾可在松山車站轉乘捷運松山線或公車至內湖科學園區，欲搭乘捷運板南線及高鐵的民眾，也可到南港車站轉乘。

該路線從碇內寶祥吉祥站發車，經源遠路、東碇路及暖暖街沿線社區住宅，從八堵交流道上國道1號，於內湖交流道下國道後，停靠潭美國小、玉成國小、松山車站，最後停靠在三鐵共構的南港車站。

林光正說，尖峰時段發車間距約每20到30分鐘一班、離峰30到90分鐘一班，單程行車時間約40到50分鐘，基隆端平常日頭班車上午6時發車，例假日上午7時，末班車平常日晚間8時發車，例假日則為晚間7時。

另外，車上並配有升降設備，方便身障乘客上下車，基隆客運並推出買1送1活動，民眾只要在首發7日乘車，下車時就會免費發送乘車券1張。1051229

(中央社)