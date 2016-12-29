蔡總統會獅友 盼一起讓台灣變得更好
總統蔡英文今天接見「國際獅子會台灣總會高雄市第一支會(300-E1區)」領導幹部，她期勉未來能集結獅友們跟政府的力量，一起努力，讓台灣變得更好，並讓世界看見台灣。
蔡總統今天接見「國際獅子會臺灣總會高雄市第一支會(300-E1區)」領導幹部。
蔡總統致詞時表示，國際獅子會是一個充滿服務熱誠的大家庭，也是各界推崇的榮譽團體，獅友們因為理念而結合，為台灣和世界貢獻良多。以300E1區而言，在高雄市擁有65個分會、2000多位獅友，團隊陣容堅強，長年以來在各地積極投入各項社會服務工作，為台灣社會帶來莫大的幫助。
她說，300E1區的獅友重視社會公益活動，去年就捐贈了4部大型社會服務車輛，協助防疫和社福工作；愛心行動更不落人後，台南震災時，熱心參與校園重建工作。此外，300E1區的獅友對於捐助世界各地人道救援的國際基金，捐獻率更是百分百，是世界各區獅友中捐獻平均值排名第一的單位。
總統說，在國際獅子會300E1區總監王其燦領導下，300E1區今年度除再捐贈6部大型社會服務車輛、規劃舉辦更多的社會服務活動，也預計在明年6月底之前，捐獻100萬美元以上的國際基金。
蔡總統強調，因為每位獅友的付出，不但讓台灣充滿溫暖，也把台灣人的愛心傳遞到世界各地，「這是愛心不分國界，最好的表現，也讓世界看見台灣」。
她並期勉，未來能集結獅友們跟政府的力量，一起努力，讓台灣變得更好。
訪賓一行由國際獅子會300E1區總監王其燦率領，內政部次長邱昌嶽、立法委員劉世芳、陳其邁、管碧玲、邱志偉、賴瑞隆等陪同前來總統府晉見總統。1051229
(中央社)
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