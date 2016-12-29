立委提案 研議即刻拘留酒駕者24小時

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民進黨立法委員鄭寶清今天提案，請相關單位研議，執法機關在臨檢酒駕現場，必要時即刻拘留酒駕駕駛人24小時。

立法院交通委員會今天邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，法務部、教育部、國防部、衛福部等單位也列席。

鄭寶清認為台灣目前酒駕罰則，在整體刑法裁罰比例已屬重罰，卻未能有效阻止許多不幸悲劇。

鄭寶清原本提案要求執法機關在臨檢酒駕現場，一旦超過酒測標準，必要時得依社會秩序維護法，即刻拘留酒駕駕駛人24小時。

法務部司長林邦樑說，目前社會秩序維護法並無相關規定，且拘留要由官裁定。

鄭寶清修正提案請相單位研議，必要時即刻拘留酒駕駕駛人24小時。1051229

(中央社)