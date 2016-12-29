港商黃煜坤綁架案 主嫌甘俊松押解返台

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香港富商黃煜坤去年在台灣被綁架，主嫌甘俊松逃亡多時，刑事局跨國合作，循線在菲律賓逮捕甘嫌，今天遣送回台。

刑事局調查，香港東方明珠石油有限公司主席黃煜坤去年9月20日在新北市新店區住處遭不詳人士綁架並勒贖港幣7000萬元，警方組成「0920專案小組」歷經38日全力追查，10月27日在雲林縣雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，並逮捕蔡嫌等7人到案。

警方後來深入追查，發現幕後主嫌是甘俊松，涉嫌教唆蔡嫌等人犯案，並於境外寄送恐嚇勒贖電子郵件等犯行，但甘嫌事後早已逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿。

刑事局與菲律賓警方交換情資，趁甘嫌在今年11月21日從菲律賓出境時，當場攔獲，今天押解返台，訊後解送至台北地檢署歸案。1051229

(中央社)