韓國下屆總統黑馬李在明：薩德是負擔不部署為好
被視為韓國下屆總統大選黑馬的城南市長李在明，29日就韓日慰安婦協議和美國在韓部署「薩德」反導系統等發表了看法。他表示，「薩德」會成為韓國的軍事負擔，不部署為好。
韓聯社29日報導稱，對於美國在韓國「薩德」反導系統一事，李在明認為，這無法成為應對朝鮮核導問題的對策；他並稱，在韓美日軍事同盟中，韓國是前哨兵，部署「薩德」只會在中美軍事衝突中給韓國增加不必要軍事的負擔，在這一層面上，還是不部署為好。
此前，韓國最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅，在宣布競選韓國總統時稱，在當前政治形勢下部署「薩德」系統並不合適，部署問題應推遲至下屆總統任內處理，應以外交手段推動重新考慮部署「薩德」。
李在明也提到，韓日兩國政府2015年簽署的慰安婦協議沒有得到韓國國民的支持，國家並不是受害者，因此沒有協商的權力。他表示，雙方沒有正式簽署協定，只是發表了共同立場，更形容該協議近乎是「欺詐」，因此需重全面新商討。
(旺報)
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