高鐵結合「高屏澎好玩卡」 68折超划算
高雄推動「高屏澎好玩卡」旅遊套票，1年半來已賣出5萬張，今年則首度與台灣高鐵合作，規畫高鐵車票結合好玩卡的套裝商品，售價下殺68折，相當划算。高鐵董座江耀宗表示，未來希望與各縣市政府合作，讓民眾搭高鐵遊遍台灣美麗角落。
江耀宗說，明年元月5日即是高鐵通車10周年，趕在這時間點與高雄市政府合推好玩卡套票，顯示高雄是高鐵最重要的觀光集客地，事實上，150條高鐵假期路線、143家合作飯店中，近30%位於高雄，業績貢獻超過40％。
高市觀光局29日發表「三高好玩卡」，局長曾姿雯表示，高市府、高鐵、高捷首度攜手，優惠幅度有指標性意義，絕對讓民眾省錢很有感，高雄是冬季旅遊好去處，歡迎全台各地遊客利用三高好玩卡到高雄過暖冬。
其中，在高鐵假期網站下單加價110元，即享有高屏澎好玩卡1張，可搭高雄捷運2天免費、坐貢多拉船、遊駁二、登85大樓觀景台，還有Pasadena風味餐、MLD台鋁美式咖啡，含高鐵北高來回票只要3090元，是原價68折。
此外在全台7-11門市i-bon可購買高鐵高雄好玩卡連票，購買高鐵票享75折外，加價690元也有高屏澎好玩卡，主推大樹區佛陀紀念館1日遊；加價490元則可獲陽明高雄海洋探索館、英國領事館門票等，並體驗大魯閣草衙道4項遊樂設施。
(中時)
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