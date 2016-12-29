沈玉琳難得也語塞 曝小禎地雷就「三字」

沈玉琳透露不會在小禎面前提李進良。（圖／中時資料照片）

「荒謬大師」沈玉琳從幕後轉戰幕前多年，他曾自嘲一百多台電視台幾乎都上過，可見他「從外太空聊到行天宮」的健談功力，然而近日他接受專訪，看似說話隨意的他其實內心有一把尺，透露和其他藝人說笑其實有很多「眉角」要注意，有的女星不喜歡被說胖，至於小禎的地雷就是「李進良」，深知對方會不開心，沈玉琳從不拿這件事對小禎開玩笑。

據《聯合新聞網》報導，愛說能說的沈玉琳在演藝圈遊走多年，卻鮮少樹立敵人，問他如何能做到？他透露開玩笑時「態度」很重要，除了應讓對方知道只是在做節目效果，錄影前的充分的溝通也很重要，有了默契，在節目上發揮時便不會害對方翻臉，造成尷尬。

沈玉琳當了快30年的製作人，不只了解藝人，也清楚每人有不同的地雷，例如小甜甜、廖慧珍不怕被笑胖，「但有些女星就不行」，至於好友小禎，沈玉琳則說，不管怎麼亂開玩笑，也不會和她提李進良，直言：「那是她的地雷」。

(中時電子報)