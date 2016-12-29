俄國將打造雙機身運輸機

俄國茹夫斯基研究院正以風洞試驗雙機身飛機的氣流資料。(圖/茹夫斯基研究院)

現代社會少不了航空運輸，飛機設計公司也打造更大運量的飛機，過去增大飛機運量的方法是將機身加長或是加寛，稱為「廣體式」。不過俄國茹科夫斯基中央飛機研究院(TsAGI)打算另闢蹊徑，正在設計雙機身的運輸機。

俄國衛星網報導，茹科夫斯基研究院表示，目前預設該型飛機的最大載重量達40噸。雖然現在的單機身飛機也辦的到，但是初步計算表明，在載重量相同的情況下，雙機身飛機比單機身飛機的結構重量輕。而且雙機身運輸機也使裝卸貨物更加便捷。研究員葉夫根尼·皮古索夫表示，雙機身的設計使飛機有更長的翼展，能獲得更大的升力，因此飛機可以設計的更輕巧，因此它只需要三個具引擎即可，也就更省油。

茹科夫斯基研究院設想，這種雙體飛機還可以有更大的使用彈性，可以一側機身運貨，而另一側運載乘客，可以同時載運60位步兵與他們所需的車輛。

長像怪異的P-82雙子野馬戰鬥機，遠方為正常版的P-51野馬戰機。(圖/波音公司)

其實雙機身的飛機歷史很早，美國曾在二戰晚期，以P-51野馬式戰機(Mustang)為基礎，多加一段機身形成P-82雙子野馬(Twin Mustang)，這是最早的雙機身飛機。

負擔發射維珍集團「太空船2號」的母機，白騎士2號。(圖/維珍集團)

致力研發太空旅行的維珍集團(Virgin Group)，為了投放自己的太空梭，向縮放複合材料公司(Scaled Composites)委託打造雙機身的「白色騎士2號」(White knight 2)做為太空梭母機。白色騎士2號可將17噸的太空梭裝在機身的中間，飛至高空中將太空梭發射到太空。

「層發射系統」將在2017年首飛，將是世上最大的飛機。(圖/縮放複合材料公司)

縮放複合材料公司在完成白色騎士2號後，與微軟共同創辦人保羅.艾倫 (Paul Allen)、SpaceX 老闆伊隆.馬斯克(Elon Musk)合作，打造一種超大型雙機身的飛機，名叫「層發射系統」(Stratolaunch Systems)，這架巨大的飛機可說是兩架波音747的合體，翼展達 117 公尺、起飛重達 590 公噸，由六具巨大引擎推動。不但是最大的隻機身飛機，也是有史以來最巨大的飛機，設計目的是希望能夠載運540噸重的火箭，使它能一舉進入太空軌道，成為新的火箭發射方法。

「層發射系統」預計在2017年可以完成，不過要讓它上天也有難度，它需要超過 3600 公尺長的跑道才能起飛，僅有美國佛羅里達甘迺迪太空基地、加州愛德華基地具有這種長度的跑道。假如這架巨型雙體飛機能夠順利起飛，那麼進入太空的成本可以大為下降。

(中時電子報)