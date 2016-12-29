婦鬧事引眾怒被罰 民眾送「大快人心」花圈挺警
台南市多處公務機關近日連續遭蘇姓婦人闖入鬧事，並動輒檢舉公務人員，引發民眾負面觀感，蘇女27日闖入台南市立圖書館大聲咆哮，遭北區警方動用強制力依照社維法開罰，警局門口29日竟收到送來4個花圈，寫上大大4個字「大快人心」慰勉警察辛勞。
見公權力伸張，民眾也「大快人心」，台南市蘇姓婦人過去就是「正義魔人」，最擅長持手機攝影，抓公務人員言行舉止漏洞，逕行檢舉提告，近一個月來，她的行徑超越尺度，數次大鬧公共場合造成民眾困擾。
蘇女12月初，先因故檢舉地瓜攤違規擺攤，又在醫院與懷孕女櫃員口角爭執，遭醫院內民眾錄下影像報警，警方到場軟性驅離，蘇女事後再到台南市第二警分局與派出所提告數名警員。
動輒檢舉提告，又常到公家機關閒逛，24小時開門的各家警所成了蘇女穿梭閒逛之地，她曾經半夜12時到中西區某派出所「找所長聊天」，談話內容都是細數要對某人提告等語，直到凌晨1時許，才碎念離開。
許多被蘇女咆哮的公務員心中敢怒不敢言，她27日在台南市立圖書館與館方人員發生糾紛，進而喧嘩，並向警方叫罵，這回北區警方動用強制力，直接將她帶回警所，依照社維法開罰。過程再遭民眾拍下影像上傳網路，網友除了留言撻伐外，也對她被抓走直接喊「爽」。
蘇女28日上午直接到派出所對處理的員警提告「公然侮辱」，第五分局長黃光榮已表明將相挺基層，協助解決。
第五警分局門口29日出現四個大花圈，每個花圈上都寫著大大四個字「大快人心」，署名「一群飽受驚嚇霸凌的公務人員」，並透過花圈業者送給警方一封感謝信。
信中指出，希望警政單位的力量，能帶來嚇阻效用，還予基層人員一個不受侮辱的工作環境，也還給全台南市民一個不受尖叫咆哮打擾的服務品質。
(中時)
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