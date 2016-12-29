雲林虎尾郵局搶案偵破 李進勇嘉勉
雲林縣虎尾鎮安慶郵局搶案，警方迅速在13小時內破案，縣長李進勇今天特地前往虎尾分局頒發破案獎金，嘉勉有功人員，肯定警察維護社會治安的努力與付出。
李進勇表示，虎尾鎮安慶郵局於27日下午發生搶案後，虎尾分局立即組成專案小組，不眠不休追查，抽絲剝繭，在短短13小時內破案，不僅是遏止犯罪最好方式，也是宣示警方的實力。
李進勇指出，警方維護治安站在第一線，民眾的配合與協助也是破案關鍵，這次因郵局員工臨危不亂、及時反應，讓歹徒無法得逞，並配合偵查，功不可沒。
李進勇說，春節前後期間，是治安重點時期，雲林縣警局維護社會治安決心，決不容許任何形式暴力犯罪發生，提供鄉親一個安全無虞的生活環境。1051229
(中央社)
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