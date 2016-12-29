總預算未過 林全盼立院加開臨時會處理

106年度中央政府總預算案目前尚未審議通過，行政院長林全今天表示，期待立法院能以加開臨時會的方式儘速完成審查，以利預算案的執行。

林全在行政院會中表示，再過2天，立法院這會期即將結束，有關預算審議未能通過的因應，依預算法第54條規定，訂定有「中央政府總預算案未能依限完成時之補充規定」，請各機關依規定動支經費辦理。

林全也表示，今天是今年度最後一次行政院會，自520就職以來，過去這段時間，行政團隊在推動許多新政策時面對諸多挑戰，需要跟外界多加溝通，在推動過程中難免會遇到挫折，或民意的反彈，相關單位都努力化解誤會，在政策上也做部分修正，希望能讓人民感受到政府是在傾聽、溝通，同時也能有效率地解決問題。1051229

(中央社)