林書豪傷勢 美媒：不是舊傷復發

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪日前再度受傷，據「Newsday」今天報導，林書豪不是舊傷復發，對他的健康而言是個好消息。

籃網今天作客芝加哥公牛，林書豪並未出賽，公牛的巴特勒（Jimmy Butler）砍下全場最高的40分，外加11籃板4助攻4抄截，並在關鍵時刻送出致命一擊，幫助球隊獲勝。

據「Newsday」報導，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示，他已經和林書豪談過，林書豪對於傷勢感到失望，但受傷後依舊保持良好態度，而對其他球員來說，這也是個表現的機會。

報導指出，林書豪這次受傷和上次的部位不一樣，但何時復出還沒有時間表。1051229

(中央社)