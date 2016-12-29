南加州玫瑰花車遊行 維安將升級

美國南加州新春年度盛事玫瑰花車遊行，2017年元月2日舉行，因柏林卡車恐襲殷鑑不遠，本屆活動維安全面升級，嚴防意外發生。

洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）市的新春年度盛會玫瑰花車遊行，每年約有70萬人爭睹，本屆將是第128屆，治安機關如臨大敵，不敢絲毫鬆懈。

巴沙迪納警察局長桑傑士（Phillip Sanchez）、美國特勤局（U.S.Secret Service）幹員薩維吉（Rob Savage），以及巴沙迪納消防局長華盛頓（Bertral Washington）今天召開記者會，說明維安對策。

根據規劃，花車遊行路線總長約5.5哩，維安單位將在沿著花車行經路線周邊的50個主要交叉路口，以車輛與裝滿水的填充物充當路障，防止意圖不軌者以交通工具滋事。

第128屆南加州玫瑰花車遊行，預計明年元月2日上午8時揭幕，屆時將動員並部署超過1500名的維安人員，包括警察與聯邦層級的幹員，維護現場秩序。

這屆花車遊行的主題是「Echoes of Success」，多次參加的中華航空以「再現台灣之美」為花車設計主軸，用「迷霧中王者」帝雉、「五色小精靈」五色鳥為花車主角並搭配台灣野百合，展現台灣自然生物的珍貴與美麗，並以優雅的姿態展現。

華航自1987年開始參加南加州玫瑰花車遊行，2017年邁入第31週年，期間共獲獎25次。1051229

(中央社)