北檢辦葡萄王涉改標案 傳訊多名員工

台北地檢署偵辦葡萄王涉嫌竄改效期事件，今天傳喚葡萄王公司多名員工，釐清相關事實真相。

據媒體報導，以提神飲料康貝特及靈芝王等健康食品走紅的葡萄王集團，驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，疑被改標的產品包括靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項產品，總數近20萬顆。

台北地檢署日前已收到相關資料並分案調查，釐清並查證當中是否有涉及偽造文書、違反食品安全衛生管理法等部分。

葡萄王董事長曾盛麟昨天召開重大訊息說明會，說明該事件純粹因家族人士接班引發不滿，他向消費者保證，自己在民國103年11月6日接班以後的產品絕無問題等。

今天上午11時許，約莫6名身穿葡萄王制服的員工抵達北檢，他們約在中午12時30分許離開；面對記者追問，是否與涉嫌改標等問題，葡萄王員工們均不發一語，快步上車離去。1051229

(中央社)