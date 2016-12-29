農曆過年大掃除 新北市加強清運垃圾

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新北市環保局表示，為迎接下個月的農曆過年，方便民眾大掃除，將加強清運垃圾，讓大家能除舊布新、乾淨過好年。

環保局表示，為因應農曆年前市民大掃除傳統，年前垃圾清運需求將會大幅增加，環保局特別請市民朋友提前於106年1月19日前向清潔隊辦理預約登記清運大型家具。

環保局表示，民眾如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，只要撥打免付費電話0800-010-857(鈴一鈴幫我清)向各區清潔隊預約後，即可依約定時間、地點將家具搬出。

106年1月20日至27日(除夕)不再受理預約登記，將把人力著重於加強收運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作，1月31日(初四)恢復正常收運後才再開放預約。

環保局表示，106年春節除夕(1月27日)當天，新北市環保局各區清潔隊都會加班收運，初一到初三停止收運垃圾，讓清潔人員也能好好休息過個好年，農曆初四(1月31日)起則恢復正常垃圾收運。

環保局表示，初一到初三停止收運垃圾，考量民眾還是會有垃圾清出的需求，將提供59處垃圾定點收運服務，民眾可將垃圾以專用垃圾袋包好後拿到定點收運站。定點收運站地點及開放時間可至「新北樂圾車」網站查詢。1051229

(中央社)