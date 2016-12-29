陸白皮書：高鐵2020年覆蓋8成大城

我要評比

大陸官方今天發表「中國交通運輸發展」白皮書指出，預計到2020年，高速鐵路覆蓋80%以上的大城市，並加快300萬以上人口城市軌道交通成網。

新華社報導，中國大陸國務院新聞辦公室發表「中國交通運輸發展」白皮書說，到2020年，高速鐵路營業里程達到3萬公里，覆蓋80%以上的大城市。新改建高速公路通車里程約3萬公里。

到2020年，基本建成京津冀、長三角、珠三角、長江中游、中原、成渝、山東半島城市群城際鐵路網。加快300萬以上人口城市軌道交通成網，新增城市軌道交通運營里程約3000公里。

白皮書指出，未來5年，中國大陸交通運輸發展將圍繞一些重點領域統籌推進：全面深化交通運輸改革、構建內通外聯的運輸通道網絡、建設現代高效的城際城市交通、打造一體銜接的綜合交通樞紐、推動運輸服務綠色智能發展、提升交通運輸安全管理水準。1051229

(中央社)