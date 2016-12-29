男童手指夾門縫 幸僅紅腫破皮

新北市板橋區民權路某童裝店老闆娘今（29）日帶著3歲兒子到店裡開門做生意，上午11時許，顧客開門離開，站在門邊的男童將手扶在門邊，當門緩緩闔上，左手中指、無名指隨即遭夾在門縫間，老闆娘立刻打119求援。

救護人員到場後，因大門無法開啟，只好破壞櫥窗玻璃進入，以破壞器材撐開門框，將男童救出，所幸男童僅手指紅腫破皮，送醫處理後已返家休息。

(中時)