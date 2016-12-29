救危險老舊建物 花敬群：政府開一條高速公路讓你走
行政院會今天拍板「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，針對屋齡30年以上危險建物或老舊建物，在全體所有權人同意下，可依此條例提出申請，只要二個月內可快速啟動重建改造，比走都更程度平均約16個月更快，且政府加碼稅捐減免及容積獎勵。內政部次長花敬群說，「不必害怕房子健檢發現有癌症，等都更遙遙無期，政府要開一條高速公路讓你走」，估至少50萬戶以上可受惠。
倘若未達30年以上危險或老舊，或全體所有權人同意等門檻條件，三個月後內政部會端出都市更新條例第二道菜，讓所有人適用，「雖然不是高速公路，至少是快速道路」。
花敬群在院會後表示，適用範圍原本有三個標準，一個是30年以上危險建物；40年以上無電梯；50年以上老舊建物，但獎勵及租稅減免正當性要涉及危險才符合，因此刪除40年及50年二項標準，優先以30年以上危險 建物為推動改建對象。
他說，評估30年以上涉及耐震不足危險或老舊建物全台約3、4萬棟，估至少50萬戶，但不會因此就不修正都市更新條例，3個月第二道菜都更條例修正版本會送立法院，讓更多人適用，屆時也有容積獎勵及租稅優惠。
花敬群說，這項獎勵條例容積獎勵是法定容積的1.3倍，或原容積之1.15倍，不過為鼓勵民眾主動健檢危險建物，規定在本法三年內提出申請案件，可獲得額外10％的容積獎勵，亦即法定容積上限最高可達1.4倍。
另稅捐減免部分，為降低改建後房屋持有稅壓力，明訂興建完成二年內房屋稅及地價稅均減半徵收，如果二年後仍未出售，可持續享有房屋稅減半徵收，至下次轉手為止。
資金融通方面，花說，將提出都更基金作為信用保證機制，住戶可依中小企業信保機制，獲得信保八成左右保證取得重建所需資金融通。另花敬群說，這次名稱獎助改獎勵，而建蔽率決定授權地方政府視情況放寬，與原定要放寬10％不同，且限用住宅區，以利整合，減少一樓所有權人阻力；另適用範圍定義也限縮為一項。30年以上危險或老舊建物基地申請加速重建沒有面積限制。
(工商)
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