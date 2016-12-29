玫瑰花車遊行登場 美出動警犬加強維安

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美國當局表示，已從3月的布魯塞爾恐攻汲取寶貴教訓，正加強加州巴沙迪納第128屆年度玫瑰花車遊行的維安，並設置路障、部署警犬及其他當局不願透露的措施。

美聯社報導，巴沙迪納（Pasadena）警察局長桑傑士（Philip Sanchez）今天告訴記者，在部分街道設置充水式路障為眾多措施之一，他並表示，這種路障是用來阻擋恐怖分子開車衝撞人潮擁擠的地區。

當局也將在玫瑰花車遊行（Rose Parade）以及之後登場的第103屆年度「玫瑰盃」（Rose Bowl）足球賽部署嗅彈警犬。

警方與特勤局（Secret Service）、國土安全部（Department of Homeland Security）、美國聯邦調查局（FBI）以及其他眾多機構合作，來確保活動安全。每年都有數十萬人參與這些活動。

當局也呼籲現場民眾如果看見可疑人事物，應立即報警。（譯者：中央社周莉芳）1051229

(中央社)