玫瑰花車遊行登場 美出動警犬加強維安
美國當局表示，已從3月的布魯塞爾恐攻汲取寶貴教訓，正加強加州巴沙迪納第128屆年度玫瑰花車遊行的維安，並設置路障、部署警犬及其他當局不願透露的措施。
美聯社報導，巴沙迪納（Pasadena）警察局長桑傑士（Philip Sanchez）今天告訴記者，在部分街道設置充水式路障為眾多措施之一，他並表示，這種路障是用來阻擋恐怖分子開車衝撞人潮擁擠的地區。
當局也將在玫瑰花車遊行（Rose Parade）以及之後登場的第103屆年度「玫瑰盃」（Rose Bowl）足球賽部署嗅彈警犬。
警方與特勤局（Secret Service）、國土安全部（Department of Homeland Security）、美國聯邦調查局（FBI）以及其他眾多機構合作，來確保活動安全。每年都有數十萬人參與這些活動。
當局也呼籲現場民眾如果看見可疑人事物，應立即報警。（譯者：中央社周莉芳）1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。