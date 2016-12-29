向遠雄索賄 葉世文淚求法官輕判

營建署前署長葉世文。(資料照)

營建署前署長葉世文因林口A7合宜宅案，向遠雄索賄得手400萬元被判刑7年確定，他另被控在八德合宜宅收賄、新竹眷改案索賄等案，高院更一審今日進行最後審理，葉當庭掉淚求法官輕判，出獄後會貢獻社會彌補錯誤，審判長諭知全案辯結，明年3月16日宣判。

震驚社會的合宜宅弊案，趙藤雄在高院宣判前認罪，合議庭考量他年逾70，長子還身罹重病，去年底判他2年徒刑、緩刑5年，繳交國庫2億元；魏春雄也獲判1年10月、緩刑5年，須繳交國庫1億元，2人都 已經繳錢免入監確定。

高院將葉世文遭判處有罪的4案，合併定執行刑21年，併科罰金1000萬元，最高法院僅就林口合宜宅部分，駁回上訴判刑定讞，其餘3 案因為趙藤雄在高院宣判前戲劇化全部認罪，但未經交互詰問程序， 有判決矛盾及瑕疵，遭撤銷發回更審。

高院更一審昨日開庭，葉的律師主張檢方對新竹眷改案的起訴內容舉證不足，並強調葉世文已承認在八德合宜宅收賄，請求合議庭酌予減刑；葉男落淚表示，他已經認錯希望法官從輕量刑，讓他出獄後有生之年還能貢獻國家社會，彌補他犯下的錯誤。

庭末，審判長表示，針對葉世文的請求會再考量、審酌，本案辯結訂於明年3月16日宣判。

(中時)