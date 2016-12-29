掏空全民電通 民進黨前大老張俊宏獲准假釋
民進黨創黨元老張俊宏，因涉及全民電通等案遭判刑3年8月確定，2014年在入監前人間蒸發，逃亡300天後，去年初才投案，入監服刑。法務部矯正署日前已核准張的假釋案，近日可出獄。
不過，張俊宏另被控向力晶半導體創辦人黃崇仁、遠雄創辦人趙藤雄借款2400萬元，支付子公司寰球多媒體員工薪資等，卻要另家子公司台灣大業製作不實憑證還錢，台北地院今年9月違反《商業會計法》，判張有期徒刑7月、追徵沒收957萬 5000元不法所得，全案仍在審理中。
張俊宏因掏空全民電通公司資產，2014年2月被依商業會計法等罪判決應執行2年徒刑，逃亡期間又因挪用全民電通4000多萬元被依背信罪判刑1年10月，檢方就兩案聲請定合併應執行刑為3年8月。
北檢執行科原本通知張俊宏於2014年4月1日入監，但他在發監夕人間蒸發，北檢4月2日發布通緝，張逃亡300天後，直到2015年1月26日才主動向北檢報到。
當時張俊宏還當庭請求檢察官再讓他請假2周處理公司事務，遭檢察官拒絕，隨即發監執行。張表示 「請假是為他未寫完的書」，新書問世、心願已了，所以出來面對司法。
78歲的張俊宏是民進黨美麗島系的大老，曾擔任過民進黨代主席、立委等要職。而張俊宏與林慧珍婚外情長達25年，後因2人發生齟齬，互揭瘡疤，才使全民電通弊案曝光。法務部矯正署上周已核准張的假釋案，近日可出獄。
(中時)
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