避免性騷擾 大馬某巴士公司男女分坐

我要評比

為了保障女性的安全，馬來西亞一家長途巴士公司推行男女座位分開措施，連非穆斯林男女也必須尊重，以期能減少性騷擾投訴。

馬來西亞「馬來郵報在線」引述，「TransMalaya Ekspres」巴士公司聯合創辦人諾麗妮藍麗（Noorlini Ramli）表示，除了夫妻與家人等親屬關係，所有男女乘客都必須分開坐，就連非穆斯林男女也不例外。

她透露，由於不少新聞報導指女性乘客容易被陌生人非禮，她也曾見證過許多情侶在巴士上有過度親密的行為，因此希望透過這個策略，讓單身女性乘客更安全和舒適的搭乘環境外，也能讓其他乘客感覺舒適。

她說，售票處工作人員會先問女性乘客是否單獨旅行，然後為她們提供適當的座位。目前的策略是女性坐在巴士右邊，男性則坐在左邊。而若是夫婦要坐在一起，則必須出示結婚證書。

她補充說，這項政策其實從去年2月開始實施，惟至今沒有收過任何乘客投訴外，且還受到所有種族和宗教背景的乘客歡迎。1051229

(中央社)