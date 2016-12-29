越南人均所得今年達2215美元

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越南當局統計顯示，今年國民平均所得達到2215美元，呈現逐年增加的趨勢。

越南相關部門昨天公布最新報告顯示，今年國內生產總值（GDP）以現行價格水準計算達到4502.7兆越盾（1台幣=704.88越盾），越南人口目前為9270萬，人均所得約達4860萬越盾，相當於2215美元。

根據統計，今年越南人均所得與去年的2109美元水準相較，高出106美元，與2010年的水準高出近2倍，呈現逐年增加的趨勢。

上述報告也顯示，越南今年GDP成長6.21%，低於去年6.68%水準與政府所提出6.7%的目標。當局指出，乾旱情況、中部沿海環境事故與洪災等天災陸續發生，使越南農業和整個經濟體成長放緩。1051229

(中央社)