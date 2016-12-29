垃圾清運 新北除夕加班收 初一到初三停收

年終大掃除，106年春節除夕1月27日當天，新北市環保局各區清潔隊將加班收運，接下來初一到初三停止收運垃圾，讓清潔人員也能好好休息過個好年，農曆初四1月31日起則恢復正常垃圾收運。

考量春節期間民眾還是會有垃圾清出的需求，停收期間環保局將提供59處垃圾定點收運服務，也會有清潔隊員待命協助，市民朋友可將垃圾以專用垃圾袋包好後拿到定點收運站即可，詳洽「新北樂圾車」網站查詢(http://envir.epd.ntpc.gov.tw/)。

此外，民眾如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，可撥免付費電話0800-010-857(鈴一鈴幫我清)向各區清潔隊預約，即可依約定時間、地點將家具搬出。

但為配合國家清潔週及因應農曆年前市民大掃除傳統，環保局請市民提前於106年1月19日前向清潔隊辦理預約登記清運大型家具，106年1月20日至1月27日(除夕)則不再受理預約登記，將把人力著重於加強收運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容工作，同樣將於1月31日(年初四)恢復正常收運後才再開放預約。

(中時)